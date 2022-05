© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Molti disagi per il maltempo nella giornata di ieri in tutta la provincia di Sassari. Particolarmente colpita la zona di Tempio Pausania. I vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nella zona industriale per la strade allagate e allagamenti in alcuni capannoni adibiti ad attività commerciali tra cui un panificio. Interventi numerosi anche ad Olbia, Sassari e Alghero.