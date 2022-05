Si schianta contro un muro a La Maddalena, il conducente ferito trasportato in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Poco dopo le 15 la squadra dei vigili del fuoco di La Maddalena è intervenuta per un incidente stradale in località Sasso Rosso. Un’autovettura, Ford Ka, per cause da accertare è uscita fuori strada finendo contro un muro. Il conducente, un giovane residente a La Maddalena, è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto presenti i carabinieri.