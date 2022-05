Oggi a Tempio i bambini protagonisti del carnevale con la sfilata“A Fora Friaggju…e puru Maggju”

Che cosa è A Fora Friaggju?

. Giovedì 12 Maggio alle 16, come tradizione vuole, saranno i bambini i veri protagonisti della festa carnevalesca. “A Fora Friaggju…e puru Maggju”, questo è il titolo della sfilata pomeridiana che vedrà impegnati sul lungo percorso i bambini delle scuole materne, elementari e medie accompagnati da Re Giorgio, Mannena e dalle Majorette Noise e Fanfara. Un lavoro lungo e impegnativo, quest’anno più che mai, che ha visto coinvolti gli alunni delle scuole cittadine seguiti dalle insegnanti che, con le coreografie di Korin Podesva e Daniela Tamponi, racconteranno il carnevale ad altezza di bambino.In passato accadeva che un rumore sempre più assordante irrompesse nelle vie cittadine, obbligando i passanti a lasciare libero il passaggio e a sorridere compiaciuti dello spettacolo imprevisto. Quel rumore indicava l’arrivo di “ Li Stagnalori” , ovvero vecchi secchi, tegami smaltati, vasi da notte, e oggetti simili che i bambini dei rioni cittadini cercavano in soffitta , nei vecchi magazzini o nelle discariche. L’ultimo giorno di Febbraio, i bambini legavano con un lungo filo di ferro tutti Li Stagnalori recuperati: due di loro si mettevano in testa al corteo e , di corsa, percorrevano Li Carreri ( le strade) della città , altri sbattevano dei bastoni sul lungo serpentone , producendo un gran frastuono !Si celebrava così la cacciata di febbraio, considerato l’ultimo mese freddo dell’anno, quello che anticipava i tepori primaverili.Negli ultimi decenni, questa tradizione si era persa. Quest’anno, dopo due anni di silenzio, si è sentita la necessità di ricreare quel frastuono per ridestare la comunità dal lungo torpore .