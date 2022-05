© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 20 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Porto Pozzo (Comune di Santa Teresa di Gallura) per l'incendio di una villa in cui erano in corso lavori di ristrutturazione. Ingenti i danni. Sul posto anche un'autobotte giunta in supporto da Olbia. Non si segnalano feriti.