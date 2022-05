Altro incidente a Olbia, in azione i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall'auto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. In mattinata la squadra dei vigili del fuoco di Olbia è stata dirottata sulla S.P. 127, a pochi chilometri dall'abitato di Putzolu, per un altro incidente stradale. Per cause da accertare un'autovettura condotta da un giovane di 21 anni è uscita fuori strada andando a conficcarsi contro il guardrail. La squadra ha provveduto ad estrarre il conducente dall'abitacolo, per poi affidarlo al personale dell'elisoccorso che lo ha trasportato all'ospedale di Sassari.