Scontro tra monopattino e auto ad Arzachena, un ferito trasportato in ospedale a Olbia

OLBIA. I Carabinieri della Stazione di Arzachena con il supporto della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti intorno alla mezzanotte di ieri ad Arzachena dove si era appena verificato un incidente tra un’auto e un monopattino. Dalle prime ricostruzioni, supportate anche da alcune testimonianze sembrerebbe che il monopattino con alla guida un giovane residente ad Arzachena che viaggiava su via Dettori non avrebbe rispettato un segnale di stop all’incrocio con via Aldo Moro andando ad impattare contro un’auto, una Bmw.







Il monopattino ha urtato l’auto colpendola sulla fiancata sinistra. Il conducente del monopattino ha ovviamente avuto la peggio: carambolato al suolo, è stato prontamente soccorso. Anche dalle stesso autista, e poi trasferito con l’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia in codice rosso. Avrebbe tuttavia riportato soltanto alcune contusioni, mentre i test alcolemici e tossicologici cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo. Anche il guidatore della BMW è stato sottoposto alla prova dell’alcool test effettuato dai militari con l’etilometro in dotazione che ha dato esito negativo.

