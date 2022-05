Si ribalta con l'auto dopo aver urtato una macchina parcheggiata in viale Aldo Moro a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in viale Aldo Moro per un incidente stradale. Un giovane residente a Olbia alla guida di una Renault Clio,per cause da accertare, mentre transitava su viale Aldo Moro ha prima urtato una golf parcheggiata e successivamente si è cappottata al centro della strada. Il conducente è uscito illeso dall’auto, per i rilievi presente la polizia stradale.