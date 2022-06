Il cordoglio di Golfo Aranci per la scomparsa di Don Finà

Grazie di tutto Don Finà, ci hai amato e anche Golfo Aranci non smetterà mai di amarti». Il sacerdote si è spento a Sedini, suo paese d'origine, all'età di 89 anni. Avrebbe compiuto 90 anni proprio in questi giorni. Il messaggio di pforonda tristezza è arrivato anche dall'assessore al bilancio della regione, ex sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino: «Oggi la comunità perde un padre, una guida, ilk punto di riferimento per chi ha avuto l'onore di camminare al tuo fianco. Sei stato il primo che ha creduto in Golfo Arancfi, hai insegnato a tutti noi la forza della consapevolezza, disegnando i tratti di un'anima che è stata il faro del nostro percorso identitario. Ti abbiamo amato e rimarrai sempre nei nostri cuori. Ciao Don Finà, racconta angeli la bellezza dell anostra terra»





Eì stato proclamato per domani il lutto cittadino con le banidere del palazzo comunale a mezz'asta per tutta la giornata.



Il messaggio del primo cittadino, Mario Mulas, corre veloce prima sui social e poi in tutta Golfo Aranci. Nei bar, nelle case e in strada il ricordo dello storico parroco del Paese che è stato il punto di riferimento spirituale di intere generazioni di golfoarancini e non solo. «È una giornata triste per Golfo Aranci, molto triste - ha commentato Mulas- . Mi hanno appena comunicato che ci ha lasciato don Pasquale Finà. È stato, senza dubbio, il più importante pilastro sociale e formativo per intere nostre generazioni. Ha rappresentato la guida religiosa e morale di una comunità che sotto la sua guida cresceva e diventava matura.Ho avuto il privilegio e l'orgoglio di consegnargli a nome di tutti i golfoarancini la nostra cittadinanza onoraria, perché don Pasquale è stato un golfoarancino vero.A nome di tutto il paese mi recherò a Castelsardo per salutarlo un'ultima volta.