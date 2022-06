Fiorella Mannoia sceglie Prospettiva Donna per la donazione del concertone di Reggio Emilia

OLBIA. Prospettiva Donna è tra i sette Centri antiviolenza selezionati dall’organizzazione del concerto dal titolo «Una Nessuna Centomila», andato in scena ieri sera all’Arena Campovolo di Reggio Emilia. Un live ideato a scopo solidale per sostenere quante sono in prima linea nella lotta contro la violenza di genere. Organizzato da sette grandi artiste: Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Giorgia, Elisa, Emma, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini, da anni impegnate contro la violenza sulle donne. A sostenerle e accompagnarle sul palco artisti come Caparezza, Eros Ramazzotti, Diodato, Brunori Sas, Sottotono, Tommaso Paradiso, Coez. L'obiettivo dell'evento è stato quello di raccogliere fondi per sostenere alcuni dei Centri antiviolenza del Meridione. Sono 7 i Centri selezionati, ciascuno dei quali riceverà come donazione una cifra che supera i 200mila euro.







Tra questi è stata selezionata anche l’Associazione Prospettiva Donna che gestisce i Centri antiviolenza di Olbia e Oristano. Al concerto sono presenti Patrizia Desole e Piera Bisson, rispettivamente presidente e responsabile dell’organizzazione dell’associazione Prospettiva Donna. «È una giornata straordinaria per i Centri antiviolenza – dice Patrizia Desole -. Ringraziamo tutte le artiste e gli artisti coinvolti e tutte le persone che con la loro presenza hanno contribuito a questa grandissima raccolta fondi. Siamo onorate ed emozionate, non solo per l’importante donazione che ogni Centro riceverà, ma anche perché si tratta di un evento che pone fortemente l’attenzione su un fenomeno che è ancora troppo presente, restituendo grande valore all’instancabile lavoro portato avanti quotidianamente dai Centri antiviolenza. Da non sottovalutare la scelta dell’organizzazione di destinare i fondi raccolti ad alcuni di quei Centri che operano nel meridione, in contesti estremamente difficili e problematici».

Sono quasi 100mila le persone che hanno partecipato a questo grande evento, che era previsto per il 2020, ma è stato rimandato per ben due volte fino ad ieri.