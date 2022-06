Sit in sul ponte Diana a Oschiri, centinaia di persone presenti per dire no alla chiusura

OLBIA. Più di cinquecento persone hanno preso parte alla manifestazione di protesta di ieri organizzata da Gian Francesco De Candia per dire no alla chiusura del ponte Diana. Un tratto di strada, chiuso per il pericolo di cedimento strutturale ravvisato dai tecnici incaricati da Anas, ma strategico per Oschiri che unisce il paese alle frazioni e a Tempio. Un gruppo di manifestanti è arrivato dal versante di Tempio e l'altro dal versante di Olbia e si sono incontrati al centro del ponte. De Candia ha ribadito le proposte e ha annunciato che "questo sarà solo il primo passo verso battaglie ben più significative". La cittadinanza tagliata in due chiede chiarezza in un momento delicato anche per gli incendi. Tra le iniziative proposte "la riapertura al traffico per i veicoli sotto le 3,5 tonnellate, l'immediata riapertura per il traffico locale, tempi certi di avvio e conclusione dei lavori di messa in sicurezza, istituzione di un fondo compensativo, un presidio h24 oltre il ponte, chiarimento delle reali condizioni del ponte. E la manifestazione ha già avuto il suop primno riscontro. Nell giornata di ieri, infatti, il subcommissario della Zona omogenea di Olbia-Tempio, ha convocato Anas e comunedi Oschiri per la giornata di domani al fine di riunirsi in un tavolo tecnico per valutare l'ipotesi di una viabilità alternativa a seguito della chiusura del ponte.











