Al Nuraghe Albucciu di Arzachena per accogliere il solstizio d'estate con un concerto meditativo

OLBIA. I suoni delle campane tibetane, i tamburi che richiamano il fragore delle onde dell’oceano, i gong della tradizione cinese che sposano la musica elettronica disegnata per rievocare i suoni nuragici. Per riconnettersi e risincronizzarsi con la natura meravigliosa della Gallura in un posto magico: il Nuraghe Albucciu di Arzachena. Il concerto meditativo si terrà martedì 21 giugno alle 19 nel sito archeologico. L’intento degli organizzatori, la Soundhealer e insegnante di yoga Cristina Benefico e Francesca Nucci Astrosoundmedicine e Gianpaolo Capobianco sound designer fondatori dell’Accademia discipline evolutive di Cesena, è quello di celebrare il solstizio d’estate con un rituale musicale. Tanto più che il 21 sarà anche la giornata mondiale della musica che quest’anno sarà dedicata proprio all’ambiente e al patrimonio culturale.







«Abbiamo pensato di organizzare questo evento utilizzando i monumenti che abbiamo la fortuna di avere nel territorio di Arzachena - ha spiegato Cristina Benefico -. Il nuraghe Albucciu e la sua antichissima storia rappresentano il luogo ideale per il concerto armonico che proponiamo oltre al fatto di essere facilmente raggiungibile. Attraverso l’utilizzo di strumenti ancestrali e armonici come le campane tibetane, i gong, i tamburi e la parte elettronica costruiremo un rituale mirato ad accogliere il solstizio d’estate. Il nostro vuole essere un invito alla riconnessione con la natura che ci circonda utilizzando quelli che noi chiamiamo bagni armonici». «L’evento - ha poi proseguito la Benfico - è rivolto a tutti coloro i quali vogliono vivere un’esperienza di accoglimento e di relax in un posto assolutamente straordinario e insolito. Le persone porteranno il proprio asciugamano o telo e da seduti o sdraiati, potranno assistere al concerto che li porterà in questa dimensione rituale-musicale». «I benefici di questo tipo di musica meditativa sono molteplici - ha poi concluso l’organizzatrice -. Oltre alla capacità di rilassamento, di rilascio delle emozioni è capace di migliorare il sonno e tutto questo si ripercuote anche sulla salute generale psicofisica. Ritengo che sia un grande aiuto per il benessere delle persone».







Un’iniziativa che permetterà inoltre di conoscere uno dei paesaggi più belli del territorio del nord est dell’Isola e soprattutto uno dei nuraghi più caratteristici e rilevanti nel panorama dei cosiddetti “protonuraghi”. La struttura è risalente al XV secolo a.C., quindi all’età del bronzo, ed è avvolto da un piccolo bosco di ulivi e macchia mediterranea che nei millenni lo hanno protetto. La manifestazione è supportata dalla Ge.Se.Co. di Arzachena.Per informazioni è possibile contattare il 3496127449.



