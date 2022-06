Ufficializzate le date del Figari Film Fest in programma dal 17 al 22 luglio

OLBIA. Ufficializzate le date della nuova edizione del Figari International Shor FilmFest la manifestazione cinematografica dedicata ai cortometraggi che quest’anno si terrà dal 17 al 22 giugno. La vera notizia di quest’anno però, è che il Festival tornerà nella sua cornice originale: Golfo Aranci. Sarà quindi la splendida location gallurese ad ospitare la dodicesima edizione della kermesse dedicata ai corti cinematografici e al mercato audiovisivo che vede il suo nome derivare proprio dall’antica



denominazione cittadina.

Anche quest’anno oltre 55 titoli in gara provenienti da 26 Paesi, premi speciali dedicati ai migliori giovani attori italiani, giurati illustri e i principali rappresentanti del mondo dell’industria cinematografica breve.





Attesi in particolare i momenti dedicati alla consegna dei premi speciali, uno su tutti



il Premio Beatrice Bracco, alla miglior giovane attrice dell’anno che quest’anno vedrà



protagonista Ludovica Martino, interprete in “Skam - Italia”, “Il Campione e “Security”



di Peter Chelsom. Il Premio Comunicazione, assegnato a chi durante l’anno solare



si è distinto attraverso l’utilizzo del mezzo video come strumento di comunicazione,



torna per l’occasione a chiamarsi Premio Guglielmo Marconi e sarà consegnato



a Giancarlo Commare, noto per le sue interpretazioni in “Skam - Italia”, “Ancora più bello” e quest’anno protagonista a teatro con il musical “Jamie”. Per la prima volta il Premio Guglielmo Marconi è stato scelto da un vero e



proprio “comitato scientifico” di influencer e giornalisti composto dall’attrice ed



influencer Tess Masazza, l’influencer Andrea Pinna (Le Perle di Pinna) e la giornalista



Sonia Serafini che saranno presenti a Golfo Aranci. Protagonisti del Figari saranno poi senza dubbio i 55 titoli in concorso, selezionati fra



gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo. Una selezione che verrà mostrata

attraverso le proiezioni serali e aperte al pubblico, per le cinque sezioni principali del concorso, Nazionale, Internazionale, Animazione, e Scarpette Rosse. Le giurie di quest’anno vedranno protagonisti fra gli altri l’attore Francesco Montanari, noto per Romanzo Criminale, Il Cacciatore e Regina, Giorgia Surina che il 19 sera presenterà il suo libro, la speaker e conduttrice Ema Stokholma, la giornalista Annalia Venezia, la regista Laura Luchetti autrice di Fiore gemello e Nudes, la regista nominata agli Oscar Delphine Girard ed il selezionatore della Semaine de la Critique di Cannes Damien LeBlanc.

Una particolare giuria di giornalisti cinematografici assegnerà poi il premio del Sindacato SNGCI.

La sezione denominata Diamanti grezzi invece, sarà interamente dedicata e giudicata dai ragazzi delle scuole superiori di Olbia, mentre una giuria composta da appassionati cinefili di varie età, decreterà il premio del pubblico.

Fra i riconoscimenti più ambiti di quest’anno il Premio Rai Cinema ed il Premio France TV, che consentiranno a due cortometraggi di essere acquistati e poi trasmessi dalle due emittenti.



Dal 20 al 23 giugno si terrà anche la 6ª edizione del Figari International Short Film Market l’evento dedicato ai professionisti dell’industria cinematografica breve che quest’anno vedrà i maggiori player confrontarsi sul futuro del cortometraggio in Italia e sulla sua competitività a livello internazionale. Progetto speciale del mercato sarà anche LOOKING 4, dove quattro registi avranno la possibilità di presentare i propri progetti di cortometraggio in fase di sviluppo ad un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vedere un domani i propri film prodotti da una delle società coinvolte.





«Possiamo affermare con orgoglio che il Figari International Short Film Fest è l'appuntamento più atteso per quanto concerne l'industria cinematografica breve nazionale - ha dichiarato il Direttore Artistico del festival, Matteo Pianezzi - Ogni anno lavoriamo per rispondere alle esigenze del mercato e per

trovare soluzioni alle problematiche dettate dai cambiamenti che stanno investendo



l'intero comparto. In dodici anni abbiamo tenuto a battesimo registi ed attori, ora protagonisti del cinema a livello mondiale, questo per sottolineare l'importanza dei festival e delle rassegne di cortometraggi che forniscono al pubblico la fantastica opportunità di scoprire i grandi autori di domani e al contempo godere di opere di altissimo valore artistico. L' official selection di quest'anno vanta delle premiere internazionali e alcuni dei film più interessanti in circolazione, frutto del grande lavoro di scouting e ricerca fatto dai nostri nostri programmers. Ringrazio tutti i partner istituzionali e non che ogni anno rendono possibile la realizzazione del festival.



«Abbiamo ritenuto che il Figari fosse un evento peculiare di Golfo Aranci che, non solo lo tenne a battesimo, ma gli diede pure il nome. Per questo siamo particolarmente contenti di poter riabbracciare da noi tutta la splendida macchina organizzativa di un evento che riteniamo un gioiello della stagione estiva golfoarancina. È il tipo di manifestazione in cui crediamo, capace di unire arte, cultura, turismo ed intrattenimento in un unico contenitore. Da quest'anno il FFF torna a casa.» ha affermato il Sindaco Mario Mulas. Per l’Assessore al turismo dell’amministrazione di Golfo Aranci, Luigi Romano «il ritorno del Festival nel nostro paese è un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita turistica, culturalee nell’offerta turistica cha da più di un decennio fa di Golfo Aranci una delle località più ambite dove passare la vacanza in Sardegna ».



La prima serata del 17 si terrà sulla spiaggia di Cala Sassari, la seconda serata del 18 si terrà nella splendida cornice di Cala Moresca, mentre dal 19 le proiezioni saranno sul Lungomare di Golfo Aranci. Per partecipare al Festival sarà possibile accedere a tutti gli eventi professionali attraverso un accredito, mentre per assistere alle proiezioni serali, gratuite e aperte al pubblico, in regime di totale sicurezza, sarà sufficiente recarsi in anticipo rispetto all’orario di inizio (21.15) in modo da potersi assicurare un posto.

Solo per la serata di Cala Moresca sarà necessario prenotare il proprio posto inviando una mail all’indirizzo info@figarifilmfest.it



Si prospetta dunque un’altra grande edizione per un Festival che non si è mai fermato, neanche davanti alla pandemia, e che grazie al Comune di Golfo Aranci, al Ministero della Cultura, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Fondazione Sardegna Film Commission, alla Fondazione di Sardegna e alla Camera di Commercio di Sassari oltre ai numerosi sponsor e partner, anche quest’anno regalerà la possibilità di tornare a godere del grande cinema in presenza.







