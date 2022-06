Art Port Gallery e Man di Nuoro isnieme per la mostra Sensorama Spinoff in aeroporto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Art-Port Gallery presenta in anteprima sull'inaugurazione al Museo MAN di Nuoro, un capitolo della mostraAeroporto e Museo siglano per l'occasione un gemellaggio culturale e un dialogo virtuoso sullo sfondo di un progetto di ricerca dedicato al grande tema della percezione.adotta in modo colto e originale il modello del Museo delle illusioni e affida alle opere di artisti e videomaker contemporanei l’esplorazione della relazione tra Visione e Percezione con l’obiettivo di mostrare la complessità dei fenomeni cognitivi e il “piacere” di essere ingannati. L'illusione è la nostra realtà. Perché del mondo, là fuori, vediamo il poco che i nostri occhi sono in grado di vedere. “How your eyes trick your mind”, come gli occhi ingannano la mente, dicono gli inglesi. Il risultato è una rappresentazione delle cose che non è reale per niente. Tocca al nostro cervello orientarsi fra apparenze ed enigmi.presenta nello spazio diun assaggio del percorso che si dipana al MAN di Nuoro, attraverso illusioni ottiche frutto dei più aggiornati studi sulla percezione visiva, accanto a opere d'arte che rileggono in termini di ricerca estetica concetti come l'illusione stessa, ma anche il paradosso, l'apparenza e il mistero. Oltre a un viaggio dentro gli equivoci della vista, lo spazio ospita tre sculture ispirate a immagini sibilline, geometrie mutevoli, prospettive irreali.