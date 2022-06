Domani possibili cali di pressione dell'acqua a Olbia e Golfo Aranci: ecco dove

E’ stato realizzato un By-pass provvisorio che consente un parziale servizio di adduzione ai serbatoi costieri, ma i volumi in transito sulla tubazione secondaria non garantiranno vista anche la particolarità degli alti consumi stagionali tipici di questo periodo una regolare fornitura alle utenze servite. Pertanto per tutto quanto su esposto in data mercoledì 29 giugno 2022 8 sino alle 19, avremo una situazione di irregolare distribuzione della risorsa idrica nelle zone indicate indicate:

. Si comunica che domani 29 giugno, sono stati programmati i lavori di collegamento idraulico di una nuova condotta aerea sul ponte tubo in località “canale pressi area Vitali zona Cipnes”. I lavori in capo al Consorzio Industriale di Olbia e ricadenti nelle opere di “completamento, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza idrogeologica della viabilità principale dell’agglomerato industriale consortile di olbia” rivestono carattere di estrema urgenza ed improrogabilità.Comune di Olbia- Località Pittulongu, cali di pressione e portata e possibile interruzione della fornitura alle utenze;- Località Bados, cali di pressione e portata e possibile interruzione della fornitura alle utenze;- Località Donnigheddu, cali di pressione e portata e possibile interruzione della fornitura alle utenze;- Località Moriscu, cali di pressione e portata e possibile interruzione della fornitura alle utenze;Comune di Golfo Aranci:- Località Nodu Pianu – Punta Bados, cali di pressione e portata e possibile interruzione della fornitura alle utenze;- Località Terrata cali di pressione e portata e possibile interruzione della fornitura alle utenze;- Località Sos Aranzos, cali di pressione e portata e possibile interruzione della fornitura alle utenze;- Località Villa Del Golfo-Sottomonte, cali di pressione e portata e possibile interruzione della fornitura alle utenze; Sono state programmate tutte le operazioni utili e possibili a limitare il disagio recato alla popolazione servita. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte, potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate. Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione interni.