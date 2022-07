Paura a bordo di un gommone a Portisco, scoppio nel vano motore: due persone ferite

Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’imbarcazione e proseguono le attività al fine di scongiurare ricadute dal punto di vista ambientale.

La Sala operativa della Guardia Costiera ha ricevuto oggi una segnalazione di intervento da parte del personale del 118 presso il porto di Portisco. Un gommone con motore entro bordo, di circa 10 metri, con 8 occupanti (5 bambini e 3 adulti), dopo aver effettuato rifornimento, è stato interessato da uno scoppio all’interno del vano motore in seguito al quale un bambino ed una signora, hanno riportato lesioni trattate come codice giallo. I due malcapitati sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e portati presso l’ospedale di Olbia. Sono ancora in fase di accertamento le cause dello scoppio. Il fatto, ha comunque danneggiato l’unità, senza comportare al momento, possibili conseguenze dal punto di vista ambientale. La Guardia Costiera di Golfo Aranci sotto il coordinamento del Comandante T.V. (CP) Francesco D’Esposito, ha inviato due pattuglie sul posto, per gli accertamenti del caso.L’Ufficio Circondariale Marittimo, coordinato dalla Direzione marittima della Sardegna settentrionale, al Comando del Capitano di Vascello (CP) Giovanni Canu, sta dando seguito all’attività amministrativa prevista, per la contestuale richiesta di denuncia di evento straordinario.Per qualsiasi evenienza, si ricorda il numero blu gratuito 1530 per le emergenze in mare, oltre ai consueti mezzi di comunicazione.