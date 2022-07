Al via il Porto Rotondo Festival, questa sera il concerto di Gabriele Deiana

“Musica e letteratura” proporrà nel corso del festival altri due appuntamenti sempre nella Chiesa di San Lorenzo al medesimo orario: il 5 agosto una gloria italiana della letteratura premiata anche all’estero, Alessandra Necci, scrittrice e giornalista tra le più autorevoli, Premio Comisso nel 2021 e insignita recentemente della Legion d’onore francese, parlerà del suo ultimo libro, “La Regina e l’Imperatrice” edito da Marsilio, intervistata da Virginia Saba, anche lei scrittrice e giornalista affermata, e punteggiata dalle musiche di corte eseguite dal Duo Katalis del virtuoso spagnolo Anton Serra Pujadas.





Il “Portorotondo Festival” dell’estate 2022 continua la sua strada per valorizzare le bellezze di questo gioiello del turismo mondiale noto e apprezzato in tutti i Continenti.Ambizioso progetto dei sostenitori e organizzatori - il Consorzio di PortoRotondo presieduto dal Prof. Leonardo Salvemini e la Fondazione Portorotondo, presieduta dal conte Luigi Donà dalle Rose, con il prezioso contributo della Regione Sardegna, della Camera di Commercio del Nord Sardegna, il patrocinio del Comune di Olbia - per dare un contributo importante in una fase di auspicata rinascita economica e del turismo, dopo la grave pandemia, il Festival è partito ieri sera e andrà avanti fino al 27 agosto grazie allo sforzo organizzativo messo in campo dalla vice presidente della Fondazione Una Donà Dalle Rose e della direttrice generale Ursula Ruiu.e stranieri molto noti sulla scena musicale europea come il flautista catalanola cantautrice, la pianistaoltre a celebri personalità come il critico d’arteed il virtuoso dell’armonica a boccavincitore di Italia’s Got Talent nel 2016 e da allora in perenne tour per far conoscere le sue composizioni.Il Festival, inserito anche nel circuito di promozione del Nord Sardegna “Salude & Trigu”voluto dalla Camera di Commercio di Sassari. Dopo la straordinaria anteprima con Roberto Giacobbo il Porto Rotondo ha aperto ufficialmente ieri sera, sabato 23 luglio, con l’eclettica pianista, cantante e compositrice non vedente Angelica Nioi, che da Villasor è andata alla conquista di traguardi importanti. L'artista ha fatto della sua passione un lavoro e dopo le lauree al Conservatorio di Cagliari e gli studi umanistici, ha festeggiato la sua terza laurea proprio con il concerto di Portorotondo in programma nella Chiesa di San Lorenzodialogherà con una voce recitante d’eccezione, Vincenzo Boccia, imprenditore di successo e già presidente di Confidustria, che interpreterà i nuovi componimenti di Elena Lorenzini, alto magistrato bolognese prestata alla poesia che dedica alla scrittura tutti i momenti liberi all’interno della sua intensa vita professionale.Il pubblico potrà ascoltare virtuosismi e reinterpretazioni dell’universo compositivo di questo geniale talento sardo doc ma trapiantato a Londra, ricercatissimo nei festival europei dedicati alla nuova musica ed al genere elettronico.L’11 agosto il Festival si sposta all’Anfiteatro per una serata straordinaria con inizio alle ore 21.30. La prima parte dell’evento intende omaggiare la memoria di alcuni celebri personaggi adottati da Portorotondo. Oggi non più in vita hanno lasciato nella comunità fondata dai Donà Dalle Rose un ricordo indelebile.Nella seconda parte saràin tutti i teatri italiani e per la prima volta a Portorotondo. Il celeberrimo critico d’arte, presentato dalla giornalista Manuela Salis, condurrà il pubblico attraverso la vita e la pittura rivoluzionaria dell’irrequieto artista italiano, in uno spettacolo, arricchito dalle immagini delle opere più rappresentative del pittore lombardo.Si torna in Chiesa di San Lorenzo per gli altri imperdibili appuntamenti tra cui ild il suo nuovo progetto dedicato al latin jazz, ospite d’eccezione la cantante italo brasiliana e coconduttrice della trasmissione Brazil di Max De Tomassi su Radio Rai, Pamela D’Amico.Non poteva mancare un appuntamento dedicato al talento dei giovanissimi con tre vocalist strepitose,da Arborea che hanno dato vita, da alcuni anni, al trioproponendo un coinvolgente e godibilissimo recital di musiche dagli anni ’30 ai giorni nostri per una ventata di allegria, ottimismo e energia positiva che sarà in scenasempre nella Chiesa di San Lorenzo Tutte le informazioni sui canali social della Fondazione Portorotondo, mail info@fondazioneportorotondo.it tel. 078934114 - 3384112124.