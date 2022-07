Festeggiamenti per i 90 anni del primo collegamento radio di Marconi a Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dal 5 al 10 agosto Golfo Aranci si appresta a festeggiare un anniversario importante, per la città e per la scienza. Novant'anni fa proprio dalla città gallurese il premio Nobel per la fisica Guglielmo Marconi realizzava con successo il primo collegamento a onde corte dallo storico semaforo sul promontorio di Capo Figari, riuscendo a collegarsi con l’osservatorio di Rocca di Papa, vicino a Roma.L’eredità marconiana rimane a Golfo Aranci e per il 90mo anniversario di quella importante scoperta si svolgeranno numerose attività ispirate al suo genio creativo, alla figura di Marconi come scienziato e inventore, innovatore e imprenditore: dalla radio alla robotica, esperienze tra mondo reale e mondi virtuali si terranno nei locali de la Dolce Vita, sul lungomare di Golfo Aranci.Ci sarà un’esperienza immersiva nella robotica e nella realtà virtuale con Opificio Innova (dal 5 al 10 agosto), un’esperienza alla scoperta della radio con l'Associazione radioamatori italiani - sezione di Olbia - (dal 6 al 7 agosto) e una serata finale con la partecipazione di Radio internazionale Costa Smeralda: tanta musica, interviste esclusive e intrattenimento live (il 10 agosto) in collaborazione con Astec (AeroSpace technology education center). E poi un'esposizione artistica del Mad, Movimento arte e design. Sponsor della manifestazione sarà Siportal, la società che garantisce la massima copertura Internet in tutta la Gallura."Il binomio Marconi-Golfo Aranci è oramai radicato nelle nostre proposte culturali e d’attrazione. La presenza dello scienziato e il suo vissuto nel nostro paese ci conferiscono il diritto e perfino il dovere di celebrare il ricordo di chi, col suo sapere, ha cambiato la nostra vita perfino quella dei nostri giorni. Ospitiamo i Marconi Days con l’obiettivo di ricordare e di offrire occasioni che arricchiscono un cartellone di eventi ricco ed interessante" ha dichiarato il sindaco di Golfo Aranci Mario Mulas."Vogliamo celebrare questo anniversario nel solco dello spirito marconiano. L'evento sarà una occasione per scoprire le frontiere della nuova tecnologia come la robotica e la realtà aumentata, ma allo stesso tempo per godere del fascino che la radio ancora conserva. Golfo Aranci è stato lo scenario di questa importante scoperta di Guglielmo Marconi e oggi vuole continuare a essere un luogo dove innovazione e creatività sono di casa", ha aggiunto la delegata alla Cultura Alessandra Feola.