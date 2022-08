Matsuhisa Beach e Cala di Volpe, prosegue il connubio con il famoso chef giapponese

Progettato dal famoso designer Matteo Thun, con il suo stile minimale e organico, il Matsuhisa Beach si integra perfettamente con l’ambiente naturale circostante e con una magnifica vista sulla spiaggia di Li Itriceddi, maestosi tramonti e splendide illuminazioni notturne, in uno dei luoghi più eleganti e panoramici della Costa Smeralda. Un'occasione esclusiva per celebrare un forte legame tra icone leggendarie che condividono valori simili e s’impegnano costantemente per garantire le migliori esperienze di lusso.







La partnership tra Matsuhisa e l’Hotel Cala di Volpe è iniziata nel 2018 con un progetto pop-up, poi consolidata nel 2019 con l'apertura del ristorante Matsuhisa at Cala di Volpe, situato in un’area iconica dell'hotel con vista mozzafiato sulla baia, uno dei panorami più famosi del Mediterraneo. Disegnato come destinazione nella destinazione, l'Hotel Cala di Volpe ancora una volta fa da scenario ad eventi eccezionali e regala esperienze uniche ai suoi ospiti.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, uno degli chef più influenti al mondo, per proporre esperienze culinarie uniche grazie al lancio del nuovo Matsuhisa Beach. Situato lungo la spiaggia dell’Hotel Cala di Volpe, il Matsuhisa Beach è il rifugio estivo preferito dalla clientela vip. Un concept che unisce l’Umi Bar, il luogo ideale per rilassarsi dopo una giornata di sole o per riunirsi con gli amici e il ristorante, con le sue prelibatezze. All’Umi Bar si verrà accolti con i migliori cocktail della Costa Smeralda, serviti insieme ad una deliziosa varietà di tapas. I piatti che escono dalla cucina del ristorante sono espressione della cucina giapponese “Nobu Style” e continuano a creare nuove tendenze e suscitare entusiasmo tra gli appassionati.Nato in Giappone, Nobu Matsuhisa ha avuto modo di viaggiare molto durante la sua vita, dal Perù all'Argentina e fino all'Alaska, per poi trasferirsi a Los Angeles. Nel corso della sua carriera, ha sviluppato il suo inconfondibile stile di cucina “Nobu Style” e ha introdotto un nuovo concetto di stile nella cucina giapponese, includendo elementi internazionali. Nell’arco degli anni ha costruito un impero nel settore gastronomico, ma la radice della sua cucina è iniziata padroneggiando l'arte del sushi. Lo scorso 7 giugno Nobu Matsuhisa e il Cala di Volpe hanno proposto un'esclusiva cena omakase e una Sushi demostration per svelare il vero procedimento che sta alla base della preparazione del sushi con il corporate chef Hideki Endo, in presenza dello stesso Matsuhisa Nobu. Gli chef hanno svelato i segreti dell'arte del sushi e guidato gli ospiti attraverso un viaggio eccezionale dietro il bancone.