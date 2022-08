Questa sera a Porto Cervo Oscar Farinetti e il suo ultimo libro "Never Quiet"

Il guru di Eataly, l’impero delle eccellenze dell’agroalimentare italiano nel mondo che conta oltre 8.600 dipendenti con punti vendita e store espositivi in oltre 10 Nazioni, ripercorre in Never Quiet alcuni momenti delle sue straordinarie tappe imprenditoriali. In 6X2, invece, sono contenute 6 brevi lezioni dei due maestri del marketing che ci indicano le tecniche per impossessarsi di una narrazione più consapevole e più efficace per dar voce ai contenuti aziendali.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Prossimo appuntamento oggi mercoledì 3 agosto alle ore 20 nella Promenade du Port, un appuntamento imperdibile nell’ambito della rassegna Porto Cervo Libri. Protagonista il guru di Eataly, Oscar Farinetti, che sarà intervistato dal giornalista Ivan Giordano e dalla regista e sociologa Francesca Chialà e che racconterà i suoi ultimi due volumi di successo, “Never Quiet” e “6X2” editi da Rizzoli. L’organizzazione, curata dal Consorzio Costa Smeralda, ha voluto dedicare uno spazio importante alle tematiche imprenditoriali invitando una celebre personalità che da molti anni è un apprezzato saggista, molto seguito dai giovani e spesso ospite nei più importanti festival letterari in giro per l’Italia. Dopo gli ultimi due successi editoriali, “Dialogo tra un cinico ed un sognatore”, pubblicato da Rizzoli e scritto a quattro mani con Piergiorgio Odifreddi, e “Serendipity, 50 storie di successi nati per caso” edito da Slow Food, Oscar Farinetti torna in libreria con altri due best seller della Rizzoli, “Never Quiet, la mia storia (autorizzata malvolentieri)” e 6X2, anche in questo caso un lavoro in tandem concepito con Oscar Di Montigny.L’ingresso è libero e gratuito.