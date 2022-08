Si schiantano con l'auto su un palo della luce a Olbia, tre feriti trasportati in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono Intervenuti questa mattina intorno alle 6.15 per un incidente stradale in via Roma a Olbia. Un veicolo con tre persone a bordo per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’auto andando ad impattare contro un palo dell’illuminazione pubblica e finendo la corsa contro un albero. I tre occupanti sono stati trasportati all’ospedale di Olbia. I vvf hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118