Incendio in un casa a Murta Maria, provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco

OLBIA. I vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti alle prime luci dell’alba in località Murta Maria (frazione di Olbia) per un incendio in un appartamento. Il bilocale ha riportato gravi danni. L'incendio, propagatosi dalla camera da letto, ha interamente annerito gli ambienti interni.







Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco ha scongiurato che l’incendio potesse propagarsi negli altri ambienti. La famiglia occupante ha abbandonato l’appartamento in tempo mettendosi in salvo. Sulle cause sono in corso gli accertamenti.

