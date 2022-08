Ferragosto impegnativo per la Guardia Costiera di La Maddalena che ha soccorso ben 21 persone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Le improvvise forti raffiche di vento che hanno investito la costa gallurese nella prima mattinata di sabato 13 e nella notte del 15 agosto hanno colto impreparati gli equipaggi di diverse imbarcazioni da diporto, che hanno perso gli ormeggi e riportato danni lievi allo scafo in seguito all’impatto con i bassi fondali del litorale. La Motovedetta SAR C.P. 870 in dotazione alla Guardia Costiera di La Maddalena è intervenuta ripetutamente, prestando soccorso ai diportisti, tra i quali c’erano anche bambini, nelle molteplici situazioni di pericolo che si sono verificate tra le Isole di Budelli, Razzoli e Santa Maria, nel Golfo di Arzachena e nei pressi dell’Isola dei Gabbiani di Palau. La Motovedetta è altresì intervenuta sabato pomeriggio per soccorrere i sei passeggeri, tra cui due bambini, di un’imbarcazione da diporto che si era molto avvicinata alle spiagge della costa orientale dell’Isola di La Maddalena e si era incagliata su un basso fondale imbarcando acqua., nelle acque antistanti Cala Garibaldi dell’Isola di Caprera ha prestato soccorso ad un bambino di 10 anni il quale, mentre si trovava a bordo di un gommone con la propria famiglia ed altri passeggeri, era stato punto da un insetto e stava andando in shock anafilattico. Preso immediatamente a bordo il bambino con i suoi genitori, la Motovedetta si è diretta alla massima velocità verso il porto turistico di Cala Gavetta e lo stesso equipaggio della Guardia Costiera ha accompagnato il piccolo al Pronto Soccorso.Questi era privo di forze e non riusciva a fare rientro nel proprio porto di origine situato in Corsica. Nei confronti del canoista francese soccorso nell’Arcipelago di La Maddalena è stata elevata successivamente una sanzione amministrativa per aver navigato oltre i limiti di sicurezza consentiti dalle normative.