Accoltellamento a Marinella, trovato il coltello utilizzato nel corso della rissa

Come da indicazioni del Procuratore di Tempio Pausania, dott. Gregorio Capasso, che ha coordinato le attività, l’arma, che per fattezze coincide con la descrizione data dai testimoni, sara inviata al RIS di Cagliari per le analisi tecniche del caso, finalizzate al reperimento di tracce ematiche e eventuali impronte digitali.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

I Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo unitamente a quelli della Sezione Operativa del Nucleo operativo radiomobile di Olbia, con il decisivo supporto dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, dopo una seconda accurata ricerca hanno rinvenuto nella prima mattinata il coltello probabilmente utilizzato dal trapper romano indiziato del tentato omicidio avvenuto nella notte del 14 agosto scorso in località Marinella.