La cantante Elisa regala ai donatori di sangue cento biglietti per il concerto di Olbia

OLBIA. Elisa è pronta a salire sul palco dell’Olbia Arena. Manca davvero pochissimo. L’appuntamento è previsto per sabato 27 agosto. E nel frattempo è stata grande la generosità dell’artista che ha messo a disposizione cento biglietti gratuiti per chiunque avesse donato il sangue nelle giornate organizzate dall’Avis Olbia in collaborazione con Olbia Arena e l’assessore al turismo marco Balata. Un aiuto che arriva in un momento emergenziale per il territorio gallurese dove operazioni e trasfusioni vengono spesso cancellate e rimandante proprio per la mancanza delle sacche.







Grande la soddisfazione dei promotori che hanno registrato nella giornata di sabato scorso al centro trasfusione Giovanni Paolo II la raccolta di più di cinquanta sacche e in quella di oggi nell’autoemoteca in viale Aldo Moro di ben 45. I volontari invitano, poi la popolazione a donare il sangue anche al di fuori delle giornate in programma con la possibilità di recarsi al centro trasfusionale tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.







www.friendsandpartners.it , Quello di Elisa è un gradito ritorno nella città gallurese doveva aveva già fatto tappa per il capodanno del 2020 con un live eccezionale e nel 2002. Il “Back to the Future Tour”non sarà certo da meno con una scaletta di tutti i grandi successi, ma anche con una forte voglia di lanciare un messaggio per l’ambiente. E lei in prima persona si è spesa perché la sua esibizione fosse il più possibile ad impatto zero. Per non perdere la possibilità di partecipare alla tappa olbiese dell’evento del 27 agosto è necessario affrettarsi nell’acquisto dei biglietti sui canali ufficiali di vendita www.olbiarena.it/elisa/ www.ticketone.it www.ticketsms.it . Inoltre un altro punto vendita è stato predisposto proprio a Olbia presso la ruota panoramica.

