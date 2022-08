Myss Keta stasera in concerto a Porto Cervo, Aka7even costretto a saltare per motivi di salute

OLBIA. Grande serata quella in programma questa sera al campo sportivo di Abbiadori a Porto Cervo per l'esibizione di Myss Keta. Il tutto per un evento organizzato dal Consorzio Costa Smeralda per celebrare i 60 anni di vita di una delle destinazioni piuù famose al mondo. Ci sarebbe dovuto essere anche l'artista Aka7even che purtroppo, però, per motivi di salute ha dovuto rinunciare all'esibizione di Porto Cervo e anche alle altre date del tour. Lo stesso cantante ha affidato sulle sue pagine social il messaggio che comunicava l'annullamento. Confermata, però, la gettonatissima Myss Keta, cantante, performer e life coach, come ama definirsi lei, da quasi 10 anni sulla breccia e rapper dall’identità sconosciuta: questo mistero ha aumentato la sua fama e la curiosità del pubblico tanto da diventare un personaggio richiesto in tutte le tv e nei più important festival in giro per l’Italia. Myss Keta è da poco uscita con il suo ultimo album, Club Topperia, preceduto da alcuni singoli con numeri da capogiro, ed il suo remix di una celeberrima canzone di Edoardo Vianello sta facendo ballare tutte le piazze d’Italia diventando il tormentone dell’estate 2022.

Per Myss Keta è la prima assoluta nell’Isola: un debutto straordinario dopo una brillante carriera che l’ha portata in ogni dove. Sue le partecipazioni nelle più importanti produzioni televisive di Rai e Mediaset. L’ingresso al campo di Abbiadori è libero e gratuito.





Da alcuni anni la ricca stagione di eventi del Consorzio Costa Smeralda, presieduto da Renzo Persico e diretto da Massimo Marcialis, ha puntato i riflettori sui gusti dei giovani e uno dei grandi concerti estivi è dedicato alla musica proposta dai migliori rapper della scena artistica italiana.





Per i 60 anni il Consorzio Costa Smeralda ha fatto le cose in grande e in occasione dell’importante ricorrenza ha voluto nel cartellone ben due nomi amatissimi dalla generazione Z, Myss Keta e Aka 7even che proprio ieri ha dovuto annullare il tour per problemi di salute.

E’ il caso di Rkomi, uno che oggi riempie arene da migliaia di posti, che tenne un live nella piazza della Marina con i suoi fan più accaniti: stava esplodendo ma ancora non aveva raggiunto la grande popolarità. Evidentemente Porto Cervo gli portò fortuna e ormai è un artista da sold out in ogni dove. Diverso il caso di Baby K che, forte di tormentoni da milioni di visualizzazioni, riempì il campo sportivo di Abbiadori con un live superlativo ed esaltante.