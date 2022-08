Mercoledì Olbia senz'acqua per alcuni lavori alle condotte, ecco in quali zone

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si comunica che in data 31/08/2022 dalle 12 si dovrà eseguire un intervento di riparazione della condotta idrica in via Leonardo Da Vinci. Per eseguire la riparazione si dovranno eseguire delle manovre di chiusura del flusso idrico in distribuzione dal partitore Sa Minda Noa, con conseguente interruzione della fornitura alle utenze Pertanto ne consegue il disservizio nella distribuzione nelle seguenti vie:* Via Aldo Moro e vie traverse dalle ore 12:00 alle ore: 17:30.* Via Galvani e vie traverse dalle ore 12:00 alle ore: 17:30.* Via San Gallo e vie traverse dalle ore 12:00 alle ore: 17:30.* Via Veronese e vie traverse dalle ore 12:00 alle ore: 17:30. Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare il disagio recato alla popolazione servita, si prevede il completamento dei lavori per le ore 17:30 con conseguente riavvio dell’erogazione senza ulteriore preavviso. A seguito delle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte potrebbero verificarsi, al riavvio del flusso, dei transitori episodi di torbidità delle acque erogate. Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione anche attraverso i Vs. canali di comunicazione interni.