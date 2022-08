Soggiorni termali dal 2 al 5 ottobre, il comune di Olbia apre alle iscrizioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore ai Servizi Sociali, Simonetta Lai, comunica che il Comune di Olbia , in collaborazione con l’Associazione ANTEAS Gallura , ha organizzato i soggiorni termali, rivolti alla popolazione anziana residente nel Comune di Olbia, presso la località di Ferentino (FR) Hotel Terme Fontana Olente dal 02 al 15 ottobre. Le istanze di partecipazione potranno essere presentate presso la sede dell’ Associazione A.N.T.E.A.S. via Cimabue n. 40 / b dal giorno 29 agosto. al giorno 06 settembre lunedì al venerdì ore 16,00-18,00. I richiedenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Olbia; avere compiuto i 65 anni di età; essere in condizioni di autosufficienza.Alle istanze dovrà essere allegata la seguente documentazione:- Impegnativa del medico di medicina generale indicante tipo di cura n. delle cure e patologia per la quale viene richiesta la cura;- Autocertificazione attestante il reddito ISEE ( vedi modulo);- Autocertificazione attestante la conoscenza delle misure di prevenzione Covid-19 necessarie per il viaggio ( vedi modulo);- Copia del documento di identità in corso di validità e tessera sanitaria. Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici: Servizi Sociali del Comune di Olbia 0789/ 52172- Associazione ANTEAS 0789 25115