Record di passeggeri nel mese di agosto negli aeroporti di Alghero e Olbia

Tale risultato è stato determinato dall’incremento di offerta e dall’ampliamento del network della Summer 2022, decollata il 27 marzo con 5.400.000 posti offerti, 77 destinazioni da/per 20 paesi Europei, operate da oltre 40 compagnie aeree.





Da segnalare, inoltre, che Il 19 agosto 2022 sono transitati 9.765 passeggeri, il record storico di traffico passeggeri giornaliero, che resisteva dall’agosto 2015.

(anno di riferimento pre-pandemia).L’incremento è stato determinato dall’ottima performance del segmento domestico, che ha registrato 560.000 passeggeri, il +34% rispetto all’agosto 2019. Soddisfacente il dato relativo al segmento internazionale, dove sono transitati 341.500 passeggeri, con un recupero di oltre l’80% del traffico pre-pandemia. Dal primo gennaio al 31 agosto negli scali del nord Sardegna hanno viaggiato 3.362.550 passeggeri, con un importante incremento di circa 170.000 passeggeri (+5%) rispetto ai primi 8 mesi del 2019.i passeggeri transitati nello scalo di Alghero, in aumento del +6% (+13.300 passeggeri) rispetto allo stesso periodo del 2019. Ottime performance si sono registrate sul mercato domestico (146.024 passeggeri totali), in incremento del +9% rispetto al medesimo mese del 2019, mentre sul mercato internazionale, con 78.976 passeggeri, si registra una crescita pari al +1%.Un ulteriore importante traguardo è stato raggiunto nei primi 8 mesi del 2022. Dal primo gennaio al 31 agosto, infatti, sono transitati 1.042.836 passeggeri, di cui 739.448 nazionali e 303.388 internazionali, registrando un’importante crescita del +7,4% rispetto al 2019, corrispondente ad un significativo incremento del +103% rispetto al 2021. Tale risultato, superiore rispetto alla media nazionale, colloca l’aeroporto di Alghero tra gli aeroporti italiani “top performer” in termini di ripresa del traffico.(+9% rispetto al 2019) e un totale di 4.900 voli gestiti. I passeggeri che hanno viaggiato sulle rotte domestiche sono stati oltre 414.000, con un incremento del +46% rispetto al 2019, mentre quelli generati dalle rotte internazionali sono stati circa 263.000, il -22% rispetto al 2019 e il +38% rispetto al 2021. Nei primi 8 mesi dell’anno, invece, sono transitati complessivamente 2.319.716 passeggeri, equivalenti al +4% rispetto al 2019 e al +59% rispetto al 2021. La giornata più trafficata è stata quella di sabato 6 agosto, con oltre 30.000 passeggeri. Nel mese di agosto all’Aviazione Generale dell’aeroporto di Olbia, sono stati gestiti oltre 4.000 voli, il +4% rispetto al 2019.Le società di gestione di Alghero e Olbia, con il supporto degli enti di Stato e dei principali portatori di interesse di settore, hanno profuso un notevole impegno per far fronte ai volumi di traffico registrati quest’anno e minimizzare i disagi operativi derivanti dalla forte concentrazione del traffico.