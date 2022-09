Portorotondo Festival, questa sera l'ultimo appuntamento con il concerto di Dario Deriu

L’ingresso è libero.







Nei precedenti appuntamenti sono andati in scena Musica e Letteratura, evento che ha unito le melodie di grandi interpreti con la presentazione di libri firmati da autori di fama nazionale, ha colpito nel segno e l’abbinata di protagonisti celebri ha attirato in piazza San Marco un nutrito pubblico di appassionati e turisti. L’evento Clou del cartellone, mercoledì scorso, ha visto per la musica una protagonista d’eccezione: la straordinaria voce di Maria Giovanna Cherchi, portabandiera del canto sardo in tutto il mondo, attualmente in tour per la presentazione del suo nuovo lavoro discografico intitolato “Sirena”, che ha proposto alla platea gallurese anche i suoi successi storici che l’hanno fatta conoscere al grande pubblico in Italia e all’estero. In apertura, sempre mercoledì, grande interesse e curiosità per la parte letteraria con platea sold out e molti avvocati e magistrati tra il pubblico. Protagonista un campione di vendite come Luca Palamara, l’ex magistrato autore di due best seller editi da Rizzoli, in testa per molti mesi nelle classifiche nazionali.







Il pubblico, guidato dall’avvocato Sergio Deiana, presidente dell’Associazione Giovani per Portorotondo, che ha condotto magistralmente l’incontro, ha potuto ascoltare dalla viva voce del magistrato la sua esperienza come componente del Csm e rappresentante del sistema giudiziario italiano. Palamara ha raccontato la sua versione dei fatti e non sono mancati gli interventi dalla piazza che ha tributato all'ex leader dell'Associazione Nazionale Magistrati lunghi e convinti applausi. Alla fine tanti firma copie, selfie e foto ricordo con un nuovo protagonista delle librerie che sta già preparando un altro lavoro al momento top secret.



Grande successo di pubblico per il penultivo evento della sezione di settembre del Portorotondo Festival, la rassegna musicale organizzata dalla fondazione Portorotondo presieduta dal Conte Donà Dalle Rose con il supporto del Consorzio di Portorotondo, presieduto da Leonardo Salvemini e diretto da Paolo Manca, della Regione Sarda, del Comune di Olbia e della Camera di Commercio di Sassari che per la qualità della proposta artistica e promozionale l'ha inserita all'interno del progetto di valorizzazione degli eventi del nord Sardegna "Salude & Trigu". La chiusura della rassegna, sarà oggi, venerdì 9 settembre, alle ore 20 in Piazza San Marco e sarà affidata ad una galà di musiche e balli popolari della Sardegna con un grande spettacolo dell’uomo orchestra DarioDeriu, cantante, virtuoso di chitarra e armonica a bocca, la sfilata dei costumi del gruppo folk di Sant’Antonio di Gallura e le coreografie che non mancheranno di coinvolgere il pubblico in un grande ballo tondo che abbraccerà tutta la piazzetta.