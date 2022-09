© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 4 di questa mattina I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Palau per l'incendio del noto pub nel porto turistico. L'ingresso e parte della veranda coperta sono andate distrutte dalle fiamme, mentre sono stati risparmiati dall' incendio gli appartamenti soprastanti. Non si segnalano feriti. In corso le indagini per identificare le origini. Sul posto Carabinieri e personale del 118.