Una giocatrice del Sol Levante a Olbia per uno stage all'Hermaea

Il libero giapponese non potrà disputare le gare ufficiali, ma il suo innesto sarà comunque prezioso per aumentare la qualità degli allenamenti.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Hermaea Olbia e Giappone: un canale sempre aperto. A cinque anni di distanza dalla splendida esperienza di Mami Uchiseto con le aquilotte, ecco arrivare in Sardegna un’altra giocatrice del Sol Levante: Mari Yamada, libero classe 1990 che, dal 30 settembre al 1° novembre, affronterà uno stage con il sestetto di Dino Guadalupi.Yamada ha giocato nella massima serie giapponese tra il 2009 e il 2017 con la maglia del Toyota Auto Body Queenseis. Una volta smessi i panni da professionista non ha abbandonato comunque il desiderio di mettersi alla prova nello stimolante contesto della pallavolo italiana, e per questo ha deciso di indossare nuovamente le scarpe da gioco e volare in Sardegna grazie alla collaborazione dell’agenzia Jtb Italy.“Desidero ringraziare la società, lo staff e le compagne di squadra per l’opportunità che mi è stata concessa – afferma la giocatrice – spero di sfruttare al meglio questa sfida per ritagliarmi una nuova vita. Non vedo l’ora di iniziare”.“Siamo molto contenti– commenta il direttore generale dell’Hermaea Michelangelo Anile – questa collaborazione ci aiuterà a far conoscere la nostra società a livello internazionale. Ci farà piacere, inoltre, mostrare le qualità in difesa e ricezione di Yamada alle atlete del nostro settore giovanile”.