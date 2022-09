Dal 14 al 16 ottobre i mostri della F1 inshore per il campionato mondiale al molo Brin di Olbia

La fattiva collaborazione tra gli organizzatori dei due Mondiali, Regione Sardegna e l’Amministrazione Comunale di Olbia ha evidentemente dato i suoi frutti ed ora Olbia e la Sardegna si candidano ad essere “le capitali” della Motonautica in Italia.

Lunedì, 26 Settembre 2022 - H2O Racing, Promoter and organizzatore dell’UIM F1H2O World Championship, il più prestigioso campionato mondiale di motoscafi inshore, ha appena confermato che la quarta tappa del Mondiale si svolgerà in Sardegna e precisamente a Olbia. Da tempo circolavano voci riguardo questo evento, voci che si sono intensificate dopo il grande successo della tappa finale del Campionato di Aquabike che si è disputata al Molo Brin a metà settembre.L’UIM F1H2O ITALIAN GRAND PRIX OF REGIONE SARDEGNA si svolgerà il prossimo 14-16 Ottobre al Molo Brin