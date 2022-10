Corsi di lingue e sport gratuiti a Porto Cervo: al via le iscrizioni

Per questo, a partire dal 17 ottobre, un nuovo intenso calendario di lezioni della “Smeralda Language Academy”: corsi di inglese per bambini e ragazzi;







Smeralda Holding, la società del Gruppo Qatar Holding, proprietaria dei principali asset turistici della Costa Smeralda, conferma e arricchisce il calendario di iniziative per il territorio, riattivando i corsi di lingue e di sport, che hanno visto una partecipazione record nelle ultime edizioni. L’iniziativa, nata con l’obiettivo di individuare e realizzare progetti che apportino benefici concreti alle comunità, migliorando la qualità del tempo libero, del lavoro e dell’ambiente, si sta dimostrando un’importante esperienza di crescita condivisa, in linea con la visione aziendale di contribuire a realizzare “un mondo più ospitale”.corsi di inglese per adulti, divisi in 6 sezioni a seconda del livello di partenza (da uno base rivolto ai principianti, a uno avanzato dedicato agli utenti più esperti);corsi di francese e di tedesco rivolti a un pubblico adulto.I corsi saranno tenuti dai docenti madrelingua qualificati della “The English School”, centro esami autorizzato del Trinity College of London, Ente accreditato dal Ministero della Pubblica Istruzione.Dal 16 ottobre ripartirà il corso di golf nel prestigioso Pevero Golf. I partecipanti saranno divisi tra junior (da 8 a 14 anni) e adulti (dai 15 anni in su) e saranno seguiti da un professionista qualificato PGA.Il 17 ottobre riprende anche il corso di tennis al Cervo Tennis Club. I corsi per adulti e bambini dagli 8 anni in su saranno gestiti da Smeralda Raquets & Sport Management e tenuti da maestri professionisti della Federazione Italiana Tennis.Tutti i corsi sono aperti ai residenti del Comune di Arzachena ed Olbia. Sarà possibile registrarsi a partire da martedì 4 ottobre scrivendo alle mail:lingue: smeraldalanguageacademy@gmail.comgolf: peverogolfclub@marriott.comtennis: perilterritorio@smeraldaholding.comIl Programma “Smeralda Holding per il Territorio” compie 9 anni e conta il coinvolgimento di migliaia di partecipanti di tutte le età.“Siamo fieri che questo programma sia riuscito a evolversi e ampliarsi negli anni, registrando sempre grandi numeri anche durante gli anni della pandemia. In un periodo storico in cui i temi ESG sono sempre più centrali, Smeralda Holding per il Territorio è il programma che più di ogni altro rappresenta il nostro impegno concreto e costante verso la nostra comunità – ha dichiarato Mario Ferraro, Amministratore Delegato di Smeralda Holding – Da anni, lavoriamo per garantire con continuità, una proposta variegata che cerchiamo migliorare ogni anno, inserendo nuove iniziative come le Settimane della Prevenzione che intendiamo riproporre a partire da Gennaio, e altri progetti dedicati all’ambiente che saranno annunciati a breve”.