A Olbia triangolari di calcio a 7 in memoria del vigile del fuoco Guido Cherchi

Nella giornata di ieri si sono svolti ad Olbia due triangolari di calcio a 7 in memoria del caro Guido Cherchi, vigile del fuoco presso il Distaccamento Aeroportuale di Olbia, prematuramente scomparso pochi mesi fa. Hanno partecipato delegazioni dei vigili del fuoco di Olbia, Sassari ed Oristano e rappresentanti dell'Ozierese, Benetutti e del Budduso'. Grande partecipazione da parte del pubblico, che ha voluto ricordare Guido Cherchi in una giornata di sport e di festa, insieme ai colleghi e agli amici. Per la cronaca, la squadra dei Vigili del fuoco di Sassari ha vinto il trofeo, spuntandola sull'Ozierese ai calci di rigore!