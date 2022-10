Due giornate alla scoperta dell'AMP di Capo Testa-Punta Falcone con Worldrise

OLBIA. Sarà l’occasione per conoscere da vicino e ammirare le meraviglie naturali dell’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone a Santa Teresa Gallura. Il tutto grazie a due iniziative dell’associazione Worldrise Onlus che domani, venerdì 14 e sabato 15, daranno vita alla manifestazione “AMPlification”. Il primo degli appuntamenti da non perdere è per domani alle 17 nella sala consiliare del comune di Santa Teresa Gallura con il “Talk” della presidente di Worldrise onlus, Mariasole Bianco, che racconterà le meraviglie del nostro mare e delle specie che lo abitano, ma anche le problematiche e le possibile soluzioni per cambiare rotta attraverso le AMP. Interverranno per l’occasione anche il direttore dell’Amp di Capo testa.Punta Falcone, Leonardo Lutzoni e Mario Salari, al vertice di Ariston Group Italia partner del progetto AMPlification.







Worldrise farà tappa anche nelle scuole cittadine per incontrare gli studenti e renderli partecipi di tutte le attività di “scoperta” del loro prezioso tesoro, custodito proprio a due passi dalle loro classi: il mare. Il giorno seguente, sabato 15 ottobre dalle 9.30 alle 12 , si potrà prendere parte ad una biopasseggiata e alla Beach Clean Up della spiaggia della Rena Bianca, per poi dalle 17 alle 18.15 partecipare ad una sessione di Yoga con tanto di saluto al sole che tramonta. «Per noi la soluzione verso un futuro migliore per l’umanità e il nostro Pianeta Blu è un percorso condiviso e siamo quindi molto contenti di poter collaborare nuovamente con Ariston. Le Aree Marine Protette sono uno degli strumenti migliori che abbiamo per invertire la rotta e salvaguardare il nostro mare, eppure coprono una percentuale minima di esso e pochissimi ne conoscono i benefici. Per questo abbiamo deciso di sviluppare, con il supporto di Ariston che ha a cuore questa tematica, un progetto che facilitasse la conoscenza delle meraviglie del mare e la consapevolezza dell’importanza della loro tutela e che rendesse tutta la comunità partecipe nella sua salvaguardia» ha spiegato Mariasole Bianco, Co-fondatrice e Presidente di Worldrise.

