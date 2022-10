Corsi di lingua e sport gratuiti a Porto Cervo, ultimi posti disponibili

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ultimi posti disponibili per la prossima edizione dei corsi gratuiti di lingue (inglese, francese, tedesco), di tennis e di golf, promossi da Smeralda Holding, società del gruppo Qatar Holding proprietaria dei principali asset turistici della Costa Smeralda.Smeralda Holding conferma e arricchisce il calendario di iniziative per il territorio, riattivando i corsi di lingue e di sport, che hanno visto una partecipazione record nelle ultime edizioni.L’iniziativa, nata con l’obiettivo di individuare e realizzare progetti che apportino benefici concreti alle comunità, migliorando la qualità del tempo libero, del lavoro e dell’ambiente, si sta dimostrando un’importante esperienza di crescita condivisa, in linea con la visione aziendale di contribuire a realizzare “un mondo più ospitale”.Dal 17 ottobre, i residenti nei Comuni di Arzachena e di Olbia, avranno la possibilità di frequentare lezioni gratuite settimanali. I posti sono assegnati in base all’ordine cronologico di iscrizione.Smeralda Language Academy (inglese, francese, tedesco): le lezioni frontali inizieranno da mercoledì 19 ottobre 2022. Per iscriversi, scrivere a: smeraldalanguageacademy@gmail.comCorsi di Golf: le lezioni inizieranno il 16 ottobre. Per manifestare il proprio interesse a partecipare, scrivere a: peverogolfclub@marriott.com.Corsi di tennis: la prima lezione organizzativa per l’assegnazione dei turni calendarizzati si terrà domenica 16 ottobre dalle 15:30 alle 18:00. Per manifestare il proprio interesse a partecipare, scrivere a: perilterritorio@smeraldaholding.comL’offerta di Smeralda Holding per il Territorio è un appuntamento regolare molto atteso e apprezzato dai corsisti che hanno partecipato alle edizioni precedenti: una proposta variegata che intende contribuire al benessere della comunità in cui la Società opera, arricchendo l’offerta ogni anno.Smeralda Holding è una società italiana il cui azionista unico è Qatar Holding, braccio operativo di QIA, uno dei fondi sovrani più importanti al mondo, che nel 2012 ha rilevato dalla precedente proprietà un patrimonio immobiliare composto da quattro hotel (Cala Di Volpe, Romazzino, Pitrizza e Cervo), la Marina di Porto Cervo (uno dei più importanti porti nel Mediterraneo), un cantiere navale, il Pevero Golf Club, a cui si aggiungono altri asset minori come shops, uffici, appartamenti, bar, ristoranti e possiede 2.300 ettari di terreni sulla costa.Smeralda Language Academy - Corsi di inglese, francese e tedesco:INGLESE6 corsi per adulti: Uno per ogni livello: principianti, elementare, pre-intermedio, intermedio, intermedio avanzato e avanzato. Frequenza bisettimanale di 2 ore ciascuno. 30 ore in totale per ciascun corso1 corso per bambini di seconda e terza elementare: 1 ora a settimana, di 10 ore in totale1 corso per bambini di quarta e quinta elementare: 1 ora a settimana, di 10 ore in totale1 corso per ragazzi delle medie: 1 ora a settimana, di 10 ore in totaleFRANCESE1 corso per adulti:Livello: principiantifrequenza bisettimanale di 2 ore ciascuno. 30 ore in totaleTEDESCO1 corso per adulti:Livello: principiantifrequenza bisettimanale di 2 ore ciascuno. 30 ore in totaleAl termine del corso, sarà rilasciato a ogni partecipante un certificato che attesta il livello raggiunto durante il test finale.Corsi sportivi in presenzaGOLFLe lezioni della durata di un’ora con cadenza settimanale si svolgeranno al Pevero Golf e saranno tenute professionisti qualificati PGA.I corsi saranno composti da 5 neofiti per ora per incontro (i corsi saranno divisi in junior da 8 a 14 anni e in adulti da 15 anni in su).TENNISLe lezioni della durata di un’ora con cadenza settimanale si svolgeranno al Cervo Tennis Club.Il corso è aperto ad adulti e bambini dagli 8 anni in