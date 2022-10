Il nuovo direttore marittimo del Nord Sardegna in visita ufficiale a Golfo Aranci

A conclusione della visita, il Direttore Marittimo ha formulato la propria dedica sul Libro d’Onore complimentandosi per l’ambiente sereno e coeso riscontrato e augurando a tutto il personale di proseguire sulla strada già intrapresa.

Si è conclusa ieri, presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, la visita del Direttore Marittimo del Nord Sardegna: Capitano di Vascello Giorgio Castronuovo, alla guida della Direzione Marittima dal 14 ottobre scorso.Accolto dal Titolare dell’Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Golfo Aranci, Tenente di Vascello (CP) Giorgio Palmerini, il Direttore Marittimo Giorgio Castronuovo, dopo i saluti iniziali, ha voluto incontrare i militari in servizio presso Circomare. Nell’occasione, il Direttore Marittimo, condividendo i ricordi e le emozioni maturate nel corso delle sue pregresse esperienze di comando, ha evidenziato altresì come il minor numero di militari dipendenti, rispetto ai Comandi maggiori, sia fondamentale motivo di coesione e, conseguentemente punto di forza.Successivamente, il Direttore Marittimo si è recato presso la Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo dove ha incontrato il titolare e i militari in servizio presso l’Ufficio Marittimo, complimentandosi con il personale e formulando i propri auguri di buon lavoro.