Incidente questa notte tra Arzachena e Baja Sardinia, una ragazza trasportata in ospedale

. Intorno all'1.30 di questa notte i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti per un incidente stradale sulla SP 59 bis, Arzachena - Baja Sardinia. Per cause da accertare un'autovettura e' uscita di strada, ribaltandosi su un fianco. La squadra ha utilizzato le cesoie idrauliche per estrarre la persona dall'auto e consegnarla alle cure del personale del 118, che ha provveduto a trasportarla al pronto soccorso di Olbia. Sul posto i carabinieri di Olbia per le loro competenze.