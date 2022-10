"Storie di un Attimo", si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con il festival della fotografia

Proiezioni:







Il caso Minamata di Andrew Levitas Venerdi 11 novembre ore 19

Si svolgerà nel centrostorico di Olbia, da 12 novembre al 2 dicembre, l’undicesima edizione del festival della fotografia Storie di un attimo, che prevede un ricco programma di mostre, presentazioni, proiezioni, dimostrazioni. L’evento è sostenuto da Fondazione di Sardegna, Comune di Olbia, assessorato alla cultura, 12.1,Punto Foto Group, Arst, Librerie Ubik, Centro cinema città di Cesena, Giacomo Altamira studio. Come da tradizione il festival unisce autori molto famosi del panorama nazionale e internazionale e fotografi meno noti a volte alla prima esperienza espositiva. Il programma degli eventi collaterali e l’apertura nei fine settimana del festival del Pop Up Camerà café presso il Politecnico Argonauti, in via Romana 50 ad Olbia vogliono animare l’evento e avvicinare più persone al medium bizzaro. Le mostre saranno visitabili tutti i giorni, escluso il lunedì negli orari di apertura del museo archeologico- la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; dalle 16:30 alle 19:30 per quella allestita alla Società dello stucco in via Cavour 43, mentre il pop up camera cafè presso il Politecnico Argonauti rimarrà aperto dal venerdi sera alla domenica per tutta la durata dell’evento.Autori vari, Pasolini 150 Società dello stucco via cavour 43Autori vari Gassman 100 Museo ArcheologicoAntonio Mannu Trasmudas, Spazio ArstMario Dondero, Scatti d’artista, Museo ArcheologicoUgo Panella, The last harbour, Museo ArcheologicoGiovanni Mereghetti,Medina Express, Museo ArcheologicoVirgilio Piras, Altre vite sulla mia strada, Museo ArcheologicoStefano Pia, Non è L’america, Museo ArcheologicoFrancesco Pintore, Tramuda, Museo ArcheologicoIgnazio Figus Il mezzo del cammin di nostra vita Museo ArcheologicoGiorgio Pomata, Il ritorno di Grazia, Museo ArcheologicoAlessandro Borrini, Cuba, Museo ArcheologicoMaria Giovanna Ghisu, Marocco, Museo ArcheologicoFlavio Fara, People, Museo ArcheologicoNino Fancello Omaggio a un amico, Museo ArcheologicoSarà perché la amo, Valentina Cenni, Videoinstallazione Museo ArcheologicoReportage classico su l’Avana con tutto il suo fascino e le sue contraddizioni Museo ArcheologicoStorie di migrazioni sarde fotografate da Antonio Mannu nel mondo. La mostra ha una fruizione particolare perché stampata in grandi formati e affissa al muro nello stazio ARST in Corso UmbertoUn interessante viaggio fotografico per il mondo alla ricerca di volti e personeGiornalista dell’Unione Sarda, Pintore fotografa uno dei momenti più importanti della pastorizia, la transumanza. Museo ArcheologicoVari fotografi di scena italiano restituiscono l’immagine del grandissimo attore, attraverso le immagini emblematiche della sua inimitabile carriera. Museo ArcheologicoInsolito reportage, documento di grande importanza storica, racconta la cerimonia di traslazione della salma della Deledda a Nuoro nel 1959. Museo ArcheologicoIl grande fotografo milanese ci accompagna all’interno dei luoghi di culto mussulmani, con immagini di incredibile impatto emotivo. Museo ArcheologicoReportage sulla demolizione delle auto di notevole impatto visivo. Museo ArcheologicoUn bel reportage nell’affascinante paese africano. Museo ArcheologicoUna carrellata dei grandi artisti del 900 ritratti da un genio della fotografia contemporanea. Museo ArcheologicoIl grande regista bolognese è ritratto da vari fotografi di scena sui set di alcuni dei suoi film più rappresentativi. Società dello stucco via cavour 43Reportage molto originale su una Sardegna vera e autentica. Museo ArcheologicoLa demolizione delle navi in Bangladesh è restituita da Panella con il suo solito stile asciutto ed efficace. Museo ArcheologicoVigilio Piras, per lunghi anni fotografo dell’istituto etnografico di Nuoro, ci presenta un reportage di rara originalità in giro per la Sardegna. Museo ArcheologicoBlow up di Michelangelo Antonioni, domenica 20 novembre ore 19Cinema Olbia 23 novembre, 19.30, Ritratto di Regina, di Fabrizio Ferri, tratto dal libro Ritratto di regina di Paola Calvetti che introdurrà il filmIncontri: Giovanni Mereghetti, fotoreporter, sabato 19 novembre alle 18.30Presentazioni: presentazione del volume Periferie, di Giacomo Altamira, venerdi 18 novembre alle 19Dimostrazioni: Gerardo Bonomo, lo sviluppo del negativo, sabato e domenica nel pop up camera cafe, via Romana 50 Sabato 11 e domenica 12 mattina.Marco Loi, due giornate dimostrative sulla tecnica del collodio umido. Con l’allestimento di una piccola camera oscura, ilvisitatore sarà guidato all’interno del processo: preparazione della lastra, scatto sviluppo. 18 20 novembre nel pop up camera cafe, via Romana 50Lezioni: Giacomo Altamira Politecnico Argonauti, lezione open, 15 novembre ore 18 per info e prenotazioni storiediunattimo@gmail.comTutti i fine settimana del festival rimarrà aperto al Poitecnico Argonauti il Pop Up shop camera cafe, con mercato di fotocamere usate e da collezione, degustazioni, dimostrazioni, incontri.