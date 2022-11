Incendio alla tettoia esterna di una villa ad Arzachena, in azione i vigili del fuoco

Intorno alle 12 circa i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in Località Riolta ad Arzachena per l'incendio di una tettoia di circa 20 metri quadri adiacente ad alcuni alloggi autonomi appartenenti ad una villa. Il fuoco ha anche interessato alcune caldaie a gas e la squadra, dopo aver avuto la meglio sulle fiamme, ha intercettato e messo in sicurezza alcune bombole di GPL. Nessuna persona coinvolta. Le operazioni di bonifica sono proseguite per circa un'ora.

