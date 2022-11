Ritorna a Olbia la rassegna "L'altro cinema 2022"organizzato dall'associazione Argonauti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

l’evento si propone di presentare al pubblico quel prodotto cinematografico spesso meno noto o meno visto, ma non per questo meno importante. Il programma è costituito da una panoramica relativa ai grandi festival europei e alle produzioni più indipendenti; non mancano titoli di grande richiamo, come ad esempio il Maigret di Patrice Leconte, inserito anche nel programma della rassegna Tinte fosche sulla letteratura di genere. L’associazione Argonauti conferma così la volontà di voler promuovere la cultura cinematografica anche oltre il singolo evento di grande successo realizzando un progetto che dura tutto l’anno. La particolarità della rassegna è anche quella di offrire prodotti di qualità ad un prezzo popolare, anche in contrasto con la spirale inflazionistica particolarmente rilevante nel nostro paese. L’evento è inserito nel progetto presentato da Argonauti sul bando cultura 2022 e sostenuto dal comune di Olbia, Assessorato alla Cultura. Gli organizzatori ringraziano gli esercenti Luciano e Cesare Lombardo per la sensibilità dimostrata nell’accogliere anche quest’anno il progetto.22/11/22 MAIGRET di Patrice Leconte30/11/22 IL SIGNORE DELLE FORMICHE di Gianni Amelio11/01/23 L’IMMENSITA’ di Emanuele Crialese 18/01/23 PER NIENTE AL MONDO di Ciro D'Emilio25/01/23 I FIGLI DEGLI ALTRI Rebecca Zlotowski 01/02/23 TI MANGIO IL CUORE di Pippo Mezzapesa 08/02/23 LE BUONE STELLE – BROKER di Hirokazu Kore-Eda15/02/23 RUMBA THERAPY di Franck Dubosc22/02/23 UNA SQUADRA di Domenico Procacci 01/03/23 I TUTTO FARE di Neus Ballús08/03/23 LA STRANEZZA di Roberto Andò 15/03/23 IL COLIBRI’ di Francesca Archibugi22/03/23 GLI ORSI NON ESISTONO Jafar Panahi29/03/23 UTAMA - LE TERRE DIMENTICATE di Alejandro Loayza Grisi05/04/23 BONES AND ALL Luca Guadagnino12/04/23 GLI SPIRITI DELL’ISOLA di Martin McDonaghBIGLIETTO € 5,00 ABBONAMENTO PER 16 FILM € 72,00 ORARI SPETTACOLI ORE 17,00 - 19,30