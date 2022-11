Patenti nautiche e silver service interior, Azachena investe sulla formazione di giovani e adulti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. La delegata alle Politiche del Lavoro, Daniela Desogus, e il delegato alle Politiche Giovanili, Giovanni Carta, promuovono l’iniziativa che finanzia con 15 mila euro l’iscrizione gratuita al corso per il rilascio della patente nautica entro le 12 miglia e al corso per silver service interior (hostess e steward di bordo o in villa).“Vogliamo offrire nuove opportunità agli arzachenesi per prepararsi alla stagione estiva 2023 con qualifiche professionali che favoriscono l’accesso al mondo del lavoro legato al comparto nautico e turistico - spiega la delegata Desogus -. Le certificazioni rilasciate hanno valenza internazionale e sono un lasciapassare che facilita l’incontro tra domanda e offerta di occupazione per questo tipo di figure, molto richieste nella nostra zona. I corsi di formazione hanno normalmente dei costi molto elevati, il rischio è che alcune fasce di popolazione restino escluse. L’intento del Comune è quindi di garantire a 13 persone, 7 per il corso di rilascio patente nautica e 5 per il corso di silver service, la possibilità di crescere, migliorarsi e arricchire il proprio curriculum grazie al sostegno pubblico”.L’importo sarà restituito una volta completato il ciclo di lezioni e conseguita la certificazione.Il bando con i requisiti di ammissione e tutte le regole per partecipare sarà pubblicato entro il mese di novembre sul sito www.comunearzachena.it a cura del Settore Attività Produttive, Commercio e Turismo.