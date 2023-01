A Olbia alla scoperta della stampa 3D in cucina e la lavorazione della ceramica

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'I-Lab della Camera di Commercio di Sassari, in collaborazione con il Fab Lab Olbia, organizza e promuove mercoledì 14 al mattino dalle 9 e al pomeriggio dalle 15, due eventi di avvicinamento al digitale dedicati a due settori specifici: artigianato e food dal titolo: Digital Clay e Digital Chef.Digital Clay: Stampa 3D e lavorazione della ceramicaL'incontro ha l'obiettivo di mostrare in maniera estremamente applicativa e concreta un processo di creazione di un oggetto artigianale con tecniche digitali. L'uso della argilla è un esempio rappresentativo che ha lo scopo di mostrare tutte le fasi della creazione di un oggetto: dal design, alla modellazione 3D, alla fabbricazione digitale sino ad arrivare alla post-produzione. Dalle 9,30 alle 12,30Digital Chef: la rivoluzione della stampa 3D in cucinaL'incontro mostrerà in maniera applicativa e concreta un processo di creazione di un piatto commestibile stampato in 3D: dalla modellazione tridimensionale delle geometrie sino ad arrivare alla composizione ed impiattamento a cura di un vero chef. Dalle 15 alle 18.Per ulteriori informazioni è possibile contattare l' I-Lab – Centro di competenza Digitale: 079 2080 252 - 313 - 273 - 234. Sul web https://ilab.ss.camcom.it/