Incendio in porto a Golfo Aranci, ma è un'esercitazione della Guardia Costiera

In particolare, l'evento esercitativo ha riguardato la simulazione di un incendio sviluppatosi a bordo di un'unità da pesca, ormeggiata all'interno del porto peschereccio, che si è rapidamente esteso minacciando di propagarsi anche alle imbarcazioni vicine, causando altresì gravi ustioni a un membro dell'equipaggio del peschereccio. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera di Golfo Aranci, che ha coordinato le operazioni di soccorso, nonché personale del Gruppo Ormeggiatori di Golfo Aranci, dei Vigili del Fuoco di Olbia, dei Carabinieri di Golfo Aranci, della Polizia locale e della Compagnia Barracellare di Golfo Aranci e della locale Associazione di Protezione Civile “Monte Ruju”.





L'evento esercitativo, conclusosi con il soccorso al marittimo coinvolto, l'estinzione dell'incendio e la messa in sicurezza del sito, ha costituito un ottimo test per sperimentare la funzionalità e la validità delle procedure antincendio del porto peschereccio di Golfo Aranci, nonché la sinergia di tutti gli Enti di soccorso intervenuti, rappresentando altresì una valida occasione di addestramento per tutto il personale coinvolto nell'attività.

, della Protezione Civile, del locale Gruppo Ormeggiatori nonché dei soggetti privati che normalmente operano in porto. L'esercitazione ha avuto lo scopo di testare, con il massimo realismo possibile, l'organizzazione antincendio nell'ambito del porto peschereccio di Golfo Aranci, verificando l'idoneità e l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e sistemi antincendio, i tempi di intervento e la prontezza operativa dei mezzi e delle risorse disponibili, nonché per garantire il mantenimento di un livello di addestramento e di standard di sicurezza adeguati.