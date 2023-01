Grande spettacolo domani a Olbia per la sesta edizione di "Babbo Natale vien dal mare"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Giunto alla VI edizione, l'evento è ormai uno degli eventi più attesi del calendario natalizio di Olbia. Lo scopo è raccogliere fondi a scopo benefico e regalare ai più piccoli uno spettacolo in acqua ricco della magia del Natale. Giunto alla quinta edizione l'evento “Babbo Natale vien dal mare” è una pagaiata benefica che riunisce appassionati di SUP (Stand Up Paddle), kayak, canoe, water bike, che si ritroveranno vestiti da babbo natale ma anche elfi, alberi di natale, per inaugurare le festività natalizie e regalare ai bambini un pomeriggio divertente.L'evento è organizzato dall'Associazione sportiva Kinarmonia - Armonia del Movimento, con il patrocinio del Comune di Olbia. L' associazione, da anni promuove lo sport e in particolare lo stand up paddle per vivere il mare in maniera differente.L'evento ha l'unico scopo di raccogliere fondi a scopo benefico con una pagaiata natalizia ma negli anni è diventata anche un'occasione per riflettere su un modo diverso di vivere la costa e il lungomare della città di Olbia.In prossimità del monumento ai caduti sarà presente lo stand dell'Associazione Pollicino in modo che chiunque vorrà potrà fare una donazione. A tutti i bambini presenti come ormai tradizione, Babbo Natale regalerà dolci e regali.Appuntamento per tutti sabato 17 dicembre 2022 alle ore 15.30 presso il lungomare Cossiga. Per gli appassionati di SUP e kayak che vorranno unirsi in veste di Babbo Natale o di elfo, l'appuntamento è dietro la Chiesa della Sacra Famiglia alle ore 14.30.Radio Olbia Web è media partner dell'evento.ContattiKinarmonia - Armonia del Movimento: https://www.facebook.com/Kinarmonia-Armonia-del-movimento-1722287911396035/Tel. 339 305 6393Facebook: Babbo Natale Vien dal mare https://www.facebook.com/santasupolbiaInstagram: @babbo_natale_vien_dal_mareEvento su Facebook:Hashtag: #BabboNataleViendalmare