Due autovetture a Gpl in fiamme a Olbia, in azione i vigili del fuoco

Questa sera intorno alle 21 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Libano per un incendio di due autovetture alimentate a gpl. Entrambi i veicoli si trovavano parcheggiati uno di fronte all'altro, ingenti i danni, il rapido intervento della squadra ha evitato che le fiamme potessero coinvolgere gli altri veicoli. Sul posto i Carabinieri di Olbia per ricostruire la dinamica dell'evento e accertare le eventuali responsabilità