Riconoscimento Unesco alle Domus De Janas, dalla Regione 750 mila per euro per la riqualificazione

OLBIA. Programmati gli interventi a favore degli Enti Locali che ne hanno fatto richiesta per le manutenzioni straordinarie e riqualificazione dei siti archeologici. Previsto dall'assessore alla Cultura, Andrea Biancareddu, uno stanziamento pari a 750 mila euro per la Manutenzione straordinaria e riqualificazione di siti archeologici (euro 250.000 sull'annualità 2021 ed euro 500.000 sull'annualità 2022).





«E' fondamentale tutelare e valorizzare il grande patrimonio archeologico e artistico presente nei nostri Comuni, dice il presidente della Regione Christian Solinas. Una ricchezza che può rappresentare anche un importante veicolo di promozione turistica a beneficio dei territori. Questa amministrazione Regionale ha sottolineato ancora il Presidente Solinas, intende proseguire sulla strada della promozione degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

“Sono pervenute agli uffici – ha detto Biancareddu - diverse richieste di finanziamento dagli Enti locali coinvolti nella procedura volta al riconoscimento da parte dell'Unesco delle Domus de Janas, nonchè una nota del CESIM (Centro studi Identità e Memoria), che hanno evidenziato la necessità e l'urgenza di eseguire interventi di conservazione e valorizzazione in alcuni dei siti che sono in lizza per ottenere il riconoscimento UNESCO del progetto “Arte e Architettura nella Preistoria della Sardegna.”





Le risorse relative all'annualità 2021, poiché non impegnate, sono state reiscritte nell'annualità 2022. Sulla base delle richieste pervenute dai Comuni, sono stati attribuiti finanziamenti ai Comuni di Benetutti, Illorai e Nughedu Santa Vittoria. Biancareddu ha sottolineato che rinvierà ad una successiva deliberazione gli ulteriori interventi degli altri siti oggetto di candidatura all'Unesco.

Al Comune di Benetutti per la conservazione e valorizzazione della Domus “il Labirinto” sono stati assegnati 215 mila euro, al Comune di Illorai per la conservazione e valorizzazione della Necropoli a Domus de Janas di Molia, 335 mila euro, mentre al Comune di Nughedu Santa Vittoria, sempre per la conservazione e valorizzazione della necropoli ipogeica prenuragica di “Sas Arzolas de Goi”, sono stati stanziati 200 mila euro.

