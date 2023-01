Chi vuole provare l'ebbrezza del windsurf? Sabato e domenica a San Teodoro l'Open Day gratuito

Alla fine di ogni giornata appuntamento al Villa Restaurant per apericena/pranzo partner nell’organizzazione dell’evento. La realizzazione delle giornate sarà possibile grazie agli sponsor Mary Print e Wetdream Surf Shop e alla collaborazione di Manuela Ferro, tenace San Teodorina, attivissima nelle attività sociali e creatrice di eventi nelle organizzazioni del paese, Eugenio Patrone con la sua scuola Windsurf Surf Star, Francesca Alvisa, allenatrice nel settore giovanile della squadra windsurfistica di Palau.





Per info e prenotazioni chiamare il cell. 3490658975



La sensazione di volare sull’acqua in planata a bordo di una tavola da windsurf è un’emozione senza eguali. Per uno sport che come nessun altro consente di vivere la bellezza del mare e delle spiagge tutto l’anno. E il week end del 7 e 8 gennaio sarà l’occasione per bambini e adulti di provarlo. Come e dove? Sulla meravigliosa spiaggia de La Cinta grazie ad istruttori qualificati come Nicola Canalis presidente dell’associazione sportiva Windsurf Club Coda Cavallo, affiliata all’ente di promozione UISP sport per tutti. Un’associazione che ha l’obiettivo di promuovere gli sport velici come il windsurf, da praticare 365 giorni l’anno a partire dai bambini e allo stesso tempo valorizzarlo come risorsa per il comparto turistico. «Noi del settore infatti siamo convinti - ha commentato Canalis -, che non basta limitarsi alla stagione estiva per la promozione e la pratica degli sport acquatici, ma che sia necessario sfruttare questa opportunità per allungare la stagione a 365 giorni all’anno, così come succede in altri luoghi del mondo molto meno fortunati della Sardegna in quanto a clima, vento e bellezza del mare. Il sogno sarebbe quello di far diventare l’Isola la capitale del vento, che di fatto lo è per natura, ma non per cultura.Complice un clima ancora primaverile, l’acqua del mare ancora intorno ai 18-20 gradi, si è pensato di organizzare un Open Day, delle prove gratuite, di due giorni nella spiaggia de La Cinta a San Teodoro. Le mute verranno messe a disposizione dal Club Coda Cavallo sia per i bimbi, a partire dagli 8 anni, che per gli adulti. Ovviamente se tra i partecipanti dovesse esserci qualcuno già attrezzato di muta sarà ben accetto. Il primo giorno sarà il 7 gennaio dalle 14 e il secondo Domenica 8 gennaio dalle 11. Sono previste prove sia in spiaggia sul simulatore che in acqua, con immancabili giochi di equilibrio sulle tavole da sup e tanti altri propedeutici, fino alla prova di navigazione con partenza e ritorno in spiaggia a bordo del Windsurf.