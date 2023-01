Come sfruttare i Big Data per innovare il proprio business? Giovedì un webinar gratuito

Le organizzazioni possono far leva, da un lato, sul proprio patrimonio di informazioni (storico coi clienti, feedback dalla rete vendita, commenti ricevuti sui canali online ed offline) e, dall’altro, su informazioni “pubbliche” (open data) per sviluppare nuove ed innovative opportunità di business. Esistono strumenti e metodologie per “leggere”, “interpretare” e “visualizzare” questi dati, che però devono essere supportate da un’adeguata cultura aziendale. Il webinar ha l’obiettivo di presentare le caratteristiche di questo mercato e gli strumenti e le competenze necessarie per coglierlo al meglio e avrà come docente Diego Taglioni, Manager nel settore delle telecomunicazioni ed esperto di Big Data e Analytics. Nel corso dell'incontro saranno approfonditi: gli obiettivi di una strategia basata sui Big Data, i principali tipi di Big Data, gli Open Data, i principali strumenti a disposizione sul mercato per interpretarli, i principali strumenti a disposizione sul mercato per rappresentarli, la struttura dei costi e le buone pratiche. Il percorso è destinato a chi si occupa di analisi e utilizzo di dati in azienda, di sviluppo software e per tutti coloro che vogliono capire le potenzialità dell’uso dei dati a scopo strategico.

E' in programma giovedì 12 gennaio dalle 9,30 il webinar gratuito dal titolo “Come sfruttare i Big Data per innovare il business” in collegamento su piattaforma Zoom. L’evento è organizzato dall’I-LAB della Camera di commercio di Sassari con la collaborazione tecnica di DINTEC (Consorzio per l’innovazione tecnologica), nell’ambito del percorso "Il digitale non è mai stato così semplice" dedicato alla trasformazione digitale.Il termine Big data indica genericamente una raccolta di dati (non soltanto di dati strutturati, come i database, ma anche non strutturati, come immagini, email, dati GPS, informazioni prese dai social network) informativi così estesa in termini di volume, velocità e varietà da richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l’estrazione di valore o conoscenza. È oggi disponibile, infatti, una quantità inimmaginabile di dati, sia dentro che fuori l’azienda. La lettura “intelligente” di tali dati è, sempre di più, un fattore competitivo per le imprese.Per partecipare è necessario iscriversi, accedendo al seguente link: https://ilab.ss.camcom.it/evento/webinar-come-sfruttare-i-big-data-per-innovare-il-business/Dopo l’iscrizione, sarà inviato il link di accesso al webinar.