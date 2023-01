Tragedia a San Teodoro, un giovane finisce in un pozzo e muore

OLBIA. Le operazione di esetrazione del corpo sono ancora in corso. Si tratterebbe di un giovane 22enne di San Teodoro caduto in un pozzo probabilmente nel tentativo di salvare il suo cane che ci era finito poco prima. L'episodio si è verificato questa mattina in una frazione del comune. A dare l'allarme i familiari del giovane. Sul posto i vigili del fuoco che sono impegnati nelle operazioni e i carabinieri della stazione di San Teodoro che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Notizia in corso di aggiornamento.











© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione